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Керчь под снегом — ситуация на дорогах города

КЕРЧЬ, 3 мар — РИА Новости Крым. Пять комбинированных машин с ночи обрабатывают дороги Керчи от снега, который обрушился на восточный Крым. Коммунальщики чистят остановки, сообщил РИА Новости Крым главный инженер керченского филиала «Крымавтодор» Андрей Хоменко.

Сейчас в Ричмонде: -4° 2 м/с 74% 764 мм рт. ст. +2°
Источник: РИА "Новости"

За сутки служба получила более 10 заявок. В основном автомобилисты жаловались на заснеженные дороги самых опасных участков Керченского полуострова: подъемы в районах поселков Юркино и Героевское, Шоссе Героев Сталинграда, Горьковский мост.

«Работают специалисты с ночи, ситуация штатная. Также ведется очистка карманов остановочных павильонов, — отметил он. — Для подсыпки дорог Керченского полуострова за последнюю неделю “Крымавтодор” израсходовал около 200 тонн пескосоляной смеси».

Как сообщалось, в Симферополе коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды.

ЖКХ