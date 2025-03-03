Керчь под снегом — ситуация на дорогах города

За сутки служба получила более 10 заявок. В основном автомобилисты жаловались на заснеженные дороги самых опасных участков Керченского полуострова: подъемы в районах поселков Юркино и Героевское, Шоссе Героев Сталинграда, Горьковский мост.
«Работают специалисты с ночи, ситуация штатная. Также ведется очистка карманов остановочных павильонов, — отметил он. — Для подсыпки дорог Керченского полуострова за последнюю неделю “Крымавтодор” израсходовал около 200 тонн пескосоляной смеси».
Как сообщалось, в Симферополе коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды.