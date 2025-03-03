Маршруты А‑31 и А‑82 изменились в Нижнем Новгороде

Для компенсации изменений в маршруте А-31 будет переработана схема движения маршрута А-82. Его конечная остановка будет перенесена с автовокзала «Щербинки» на улицу 40 лет Победы, а часть маршрута, проходящая по улицам 40 лет Октября и Шатковской, будет перенесена на улицу Горную. В часы пик на маршруте будут работать 10 автобусов среднего класса с интервалом движения 14−16 минут. Кроме того, планируется изменение конечного пункта автобусного маршрута А-36 «Улица Долгополова — Поселок Ближнеконстантиново». Теперь его конечной остановкой станет ЖК «Победа», что позволит сохранить основные транспортные связи, ранее обеспечиваемые маршрутом А-31.