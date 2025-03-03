Маршруты А‑31 и А‑82 изменились в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде изменился автобусный маршрут А-31 для улучшения транспортной доступности. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.
На маршруте А-31 вместо автобусов среднего класса будут курсировать автобусы большой вместимости. Это связано с высокой загруженностью общественного транспорта, особенно в районах ЖК «Цветы». Из-за особенностей дорожной инфраструктуры конечная остановка маршрута будет перенесена с «ЖК Победа» на «Автовокзал Щербинки». Кроме того, часть маршрута, проходящая по улице Горной, будет изменена — автобусы теперь будут следовать по улицам 40 лет Октября и Шатковской.
Необходимость изменения маршрутов также отмечена на маршрутах, проходящих по улице Ванеева, особенно на участке от улицы Белинского до площади Советской. Решение о корректировке схем движения общественного транспорта принято на основании данных автоматического подсчета пассажиров, а также научно-исследовательских работ по разработке новой маршрутной сети.
Для компенсации изменений в маршруте А-31 будет переработана схема движения маршрута А-82. Его конечная остановка будет перенесена с автовокзала «Щербинки» на улицу 40 лет Победы, а часть маршрута, проходящая по улицам 40 лет Октября и Шатковской, будет перенесена на улицу Горную. В часы пик на маршруте будут работать 10 автобусов среднего класса с интервалом движения 14−16 минут. Кроме того, планируется изменение конечного пункта автобусного маршрута А-36 «Улица Долгополова — Поселок Ближнеконстантиново». Теперь его конечной остановкой станет ЖК «Победа», что позволит сохранить основные транспортные связи, ранее обеспечиваемые маршрутом А-31.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что маршрут А‑42 решили продлить до площади Минина с 1 марта.