Умер композитор Корчинский, писавший музыку к песням Кобзона и Аллегровой

«Приехавшие врачи лишь констатировали смерть композитора», — говорится в материале.
Как отметили в публикации, музыкант скончался накануне в своей квартире в Москве.
Корчинский сочинял музыку для таких исполнителей, как Лариса Долина, Ирина Понаровская, Ирина Аллегрова, Иосиф Кобзон, Николай Караченцов, Елена Степанова, Дмитрий Харатьян, Наталья Нурмухамедова.
Адриан Корчинский родился 13 марта в 1959 году во Львове. В 1977 году в Москве окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, а в 1982 году — Московскую консерваторию.
В 1982 году композитор удостоился премии ЮНЕСКО.