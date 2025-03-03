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Умер композитор Корчинский, писавший музыку к песням Кобзона и Аллегровой

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Композитор и автор музыки к песням известных артистов Адриан Корчинский умер в возрасте 65 лет, пишет Telegram-канал SHOT.

Источник: Соцсети

«Приехавшие врачи лишь констатировали смерть композитора», — говорится в материале.

Как отметили в публикации, музыкант скончался накануне в своей квартире в Москве.

Корчинский сочинял музыку для таких исполнителей, как Лариса Долина, Ирина Понаровская, Ирина Аллегрова, Иосиф Кобзон, Николай Караченцов, Елена Степанова, Дмитрий Харатьян, Наталья Нурмухамедова.

Адриан Корчинский родился 13 марта в 1959 году во Львове. В 1977 году в Москве окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, а в 1982 году — Московскую консерваторию.

В 1982 году композитор удостоился премии ЮНЕСКО.