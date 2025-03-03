В РФ испытывают климатические технологии накопления углерода в пахотных почвах

По его словам, чтобы решить задачу накопления углерода в почвах, нужна свежая органика, приход которой в почву будет превышать ее расход, а также действенные механизмы стабилизации продуктов ее химической, физической и биологической трансформации в почвах. Измерить этот эффект непросто и для этого разработана специальная методика наземного мониторинга бюджета органического углерода в почвах. Почвенный институт на первом этапе создания Российской системы климатического мониторинга заложил девять тестовых полигонов в агроэкосистемах Европейской части страны. На них будет оцениваться эффект от использования в севообороте различных культур, способов обработки почвы, внесения органических удобрений и заделки в почву растительных остатков промежуточных посевов.