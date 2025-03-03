В РФ испытывают климатические технологии накопления углерода в пахотных почвах

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Ученые тестируют перспективные агротехнологии накопления органического углерода в пахотных почвах в ходе создания Российской системы климатического мониторинга. Экономический эффект от их внедрения складывается из снижения затрат при производстве сельскохозяйственной продукции и повышения плодородия почв, сообщили ТАСС в пресс-службе консорциума «Российские инновационные технологии мониторинга углерода» — «РИТМ углерода».
«В управляемом горизонте почв агроэкосистем, в среднем — верхние 30 сантиметров, за счет сложных сочетаний естественных и хозяйственных факторов можно обеспечить режим накопления органического углерода. Потенциал его накопления почвами России высок, однако реализовать этот потенциал можно не везде и не всегда», — заявил первый заместитель директора Почвенного института им. В. В. Докучаева Даниил Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, чтобы решить задачу накопления углерода в почвах, нужна свежая органика, приход которой в почву будет превышать ее расход, а также действенные механизмы стабилизации продуктов ее химической, физической и биологической трансформации в почвах. Измерить этот эффект непросто и для этого разработана специальная методика наземного мониторинга бюджета органического углерода в почвах. Почвенный институт на первом этапе создания Российской системы климатического мониторинга заложил девять тестовых полигонов в агроэкосистемах Европейской части страны. На них будет оцениваться эффект от использования в севообороте различных культур, способов обработки почвы, внесения органических удобрений и заделки в почву растительных остатков промежуточных посевов.
Согласно последнему Национальному докладу о кадастре антропогенных выбросов парниковых газов сектор землепользования, изменения землепользования и лесного хозяйства является единственным, где управляемые экосистемы частично компенсируют антропогенные выбросы от энергетики и промышленности. Главным образом древесина лесов поглощает углерод, но и почвы агроэкосистем в этом тоже участвуют, отметил ученый.
При этом факультет почвоведения Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработал методическое руководство по внедрению таких агротехнологий на примере Тверской области. Дело в том, что в пахотных почвах Нечерноземья прирост запасов углерода происходит быстрее по сравнению с другими регионами. Более 60% пашен Тверской области могут достичь прироста углерода при увеличении доли многолетних трав в севообороте.
«Технологии дороже не будут. Для этого разработана эколого-экономическая модель, на основании которой и принимались решения о корректировке севооборотов, отказе от паров и применение более высоких доз органических удобрений. Этот подход позволяет принимать компромиссные решения между дополнительными затратами и дополнительным накоплением углерода, исходя из региональных цен. Оказалось, что для Тверской области он позволяет предложить оптимальную структуру посевов на уровне района с минимальной корректировкой, даже без изменения доз органических удобрений», — добавил заведующий кафедрой агрохимии и биохимии растений факультета почвоведения МГУ Владимир Романенков.
О консорциуме.
Научный консорциум «Российские инновационные технологии мониторинга углерода» — «РИТМ углерода» стал одним из шести научно-образовательных центров, созданных в России для исследования изменения климата. Шесть консорциумов работают над созданием российской системы климатического мониторинга. Проект курирует Минэкономразвития РФ. Консорциум «РИТМ углерода» изучает наземные экосистемы. В его состав вошли 19 научных центров и институтов РАН, три университета, а также Рослесинфорг (лесоучетное учреждение Рослесхоза). Головной организацией проекта «Углерод в экосистемах: мониторинг» определен Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов Российской академии наук им. А. С. Исаева.