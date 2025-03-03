В школе № 135 в Перми откроют инженерный класс

В пермской школе № 135, расположенной в микрорайоне Садовый, откроют инженерный класс. Об этом глава Перми Эдуард Соснин сообщил в своих социальных сетях.
«Будут усилены образовательные программы прикладными практиками по физике, информатике и математике. Планируется развитие цифрового технопарка, расширение продвинутых курсов по робототехнике, и проектированию БПЛА, а также организация городского сетевого инженерного профильного класса», — написал мэр.
На сегодняшний день в школе уже есть профильные предметы, помогающие ребятам погружаться в техническо-инженерные специальности. Так, в 135 школе открыт оборонно-промышленный профильный класс, реализуются курсы робототехники, программирования, 3D-моделирования и других направлений.