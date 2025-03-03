В Приморье ветеран войны Валентина Евстафьева отметила 97-летие

Валентина Евстафьева — коренная жительница Приморского края. Она родилась в 1928 году в селе Царевка Шкотовского района, после с семьей переехала во Владивосток. Училась в школе № 28, окончила курсы бухгалтеров. С июня 1941 года работала в войсковой части, в техническом управлении штаба флота. Работа была очень ответственная, связанная с ремонтом кораблей. После войны продолжила работать здесь. На пенсию ушла в 1982 году.