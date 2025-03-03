В Приморье ветеран войны Валентина Евстафьева отметила 97-летие

Сегодня, 3 марта, 97-й день рождения отмечает участница Великой Отечественной войны Валентина Васильевна Евстафьева. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил ее и вручил награды. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное правительство.
Валентина Евстафьева — коренная жительница Приморского края. Она родилась в 1928 году в селе Царевка Шкотовского района, после с семьей переехала во Владивосток. Училась в школе № 28, окончила курсы бухгалтеров. С июня 1941 года работала в войсковой части, в техническом управлении штаба флота. Работа была очень ответственная, связанная с ремонтом кораблей. После войны продолжила работать здесь. На пенсию ушла в 1982 году.
Как рассказывают в правительстве, Валентина Васильевна участвовала в заключительном этапе войны с милитаристской Японией — восстанавливала разбитые корабли.
Награждена медалью «За победу над Японией» и орденом Отечественной войны II степени.
Глава региона вручил Валентине Васильевне от имени президента РФ памятную медаль к 80-летию Великой Победы. Также ветерану присвоено звание «Почетный житель Приморского края».