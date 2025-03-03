Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минторг Башкирии возглавил Азат Аскаров

Глава Башкирии представил нового министра торговли.

Источник: Комсомольская правда

Министерство торговли и услуг Башкирии возглавил Азат Аскаров. Его официально на этом посту представил глава республики Радий Хабиров во время оперативного совещания регионального правительства.

По словам руководителя Башкирии, Азас Аскаров является скромным и настойчивым человеком. Хабиров подчеркнул, что у чиновника есть опыт работы торговым представителем в зарубежных странах, он также занимал пост первого заместителя ведомства.

Напомним, экс-министр торговли РБ Алексей Гусев назначен советником главы по вопросам взаимодействия с бизнесом на общественных началах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.