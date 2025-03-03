Минторг Башкирии возглавил Азат Аскаров

Министерство торговли и услуг Башкирии возглавил Азат Аскаров. Его официально на этом посту представил глава республики Радий Хабиров во время оперативного совещания регионального правительства.
По словам руководителя Башкирии, Азас Аскаров является скромным и настойчивым человеком. Хабиров подчеркнул, что у чиновника есть опыт работы торговым представителем в зарубежных странах, он также занимал пост первого заместителя ведомства.
Напомним, экс-министр торговли РБ Алексей Гусев назначен советником главы по вопросам взаимодействия с бизнесом на общественных началах.
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