В Сириусе создадут 3D-модели опухолей для разработки методов лечения рака

«Благодаря своему потенциалу такие модели уже применяются многими исследовательскими группами как для фундаментальных, так и для трансляционных исследований, и их использование позволяет значительно сократить количество экспериментов на животных, например, в области онкологии», — цитирует пресс-служба руководителя молодежной исследовательской группы Университета «Сириус» Анну Нуштаеву.