В Сириусе создадут 3D-модели опухолей для разработки методов лечения рака

СИРИУС, /федеральная территория/, 3 марта. /ТАСС/. Ученые Университета «Сириус» разработают методы лечения рака с помощью создания искусственной 3D-модели опухоли. Об этом сообщили в пресс-службе федеральной территории.
«В Научно-технологическом университете “Сириус” создают инновационные клеточные 3D-модели опухолей для улучшения исследований в области онкологии и разработки новых методов лечения рака. Создание детальной модели опухоли с окружающей с клеточной средой позволит симулировать реальные условия, в которых происходит развитие и распространение злокачественных новообразований», — говорится в сообщении.
В рамках грантового конкурса команда ученых создает трехмерные модели рака молочной железы и головного мозга с детализированным отображением сосудистой системы. Эти модели будут применяться для доклинического тестирования противоопухолевых препаратов, стимулирующих иммунитет пациентов.
«Благодаря своему потенциалу такие модели уже применяются многими исследовательскими группами как для фундаментальных, так и для трансляционных исследований, и их использование позволяет значительно сократить количество экспериментов на животных, например, в области онкологии», — цитирует пресс-служба руководителя молодежной исследовательской группы Университета «Сириус» Анну Нуштаеву.
На грантовую поддержку научных проектов в Сириусе в 2025 году будет выделено 1,14 млрд рублей.
Научно-технологический университет «Сириус» был создан в 2019 году по поручению президента России Владимира Путина. Он располагается на одноименной федеральной территории Сириус в зоне черноморского побережья.