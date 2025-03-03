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В Ростове утвердили проект реконструкции дороги к инфекционному центру

В Ростове запланировали реконструкцию дороги на участке от Алябьева до Виталия Ходоша.

Власти Ростова-на-Дону утвердили проект реконструкции автомобильной дороги от переулка Алябьева до улицы Виталия Ходоша. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

Речь идет о магистральной улице районного значения. Обновить собираются отрезок в 2,72 км. По итогам работ должны получить четырехполосную проезжую часть с велодорожкой и сопутствующей инфраструктурой — от ливневой канализации до сетей освещения и трансформаторной подстанции.

По прогнозам, интенсивность движения по обновленному пути увеличится с 14,1 тысячи машин в сутки в 2023 году до 21,3 тысячи машин к 2043 году. Расчетная скорость движения — 60 км/ч.

Напомним, до этого завершить проект указанной дороги планировали до середины 2023 года.