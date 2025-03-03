Таяние льдов замедлит мощнейшее океаническое течение Земли

Течение протяженностью почти 30 тыс. км и шириной до 2,5 тыс. км, соединяющее Атлантический, Тихий и Индийский океаны, играет важнейшую роль в климатической системе, влияя на поглощение тепла и углекислого газа в океане и предотвращая попадание более теплых вод в Антарктиду. По словам исследователей, им удалось выявить четкую связь между массами талой воды с шельфовых ледников Антарктиды и замедлением АЦТ.