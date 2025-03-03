Таяние льдов замедлит мощнейшее океаническое течение Земли

СИДНЕЙ, 3 марта. /ТАСС/. Скорость самого сильного океанического течения планеты — Антарктического циркумполярного (АЦТ) — уменьшится на 20% к 2050 году из-за таяния антарктических льдов и выброса в океан больших масс холодной пресной воды. К такому выводу пришли австралийские ученые, использовавшие климатические модели для анализа влияния изменения температуры, таяния льда и ветровых условий на АЦТ. Результаты их исследования опубликованы в журнале Environmental Research Letters.
Течение протяженностью почти 30 тыс. км и шириной до 2,5 тыс. км, соединяющее Атлантический, Тихий и Индийский океаны, играет важнейшую роль в климатической системе, влияя на поглощение тепла и углекислого газа в океане и предотвращая попадание более теплых вод в Антарктиду. По словам исследователей, им удалось выявить четкую связь между массами талой воды с шельфовых ледников Антарктиды и замедлением АЦТ.
Согласно их выводам, эти пресноводные потоки изменили плотность океанических вод, что и оказывает воздействие на скорость течения. Соавтор доклада Бишахдатта Гайен из Мельбурнского университета назвал это «весьма тревожным» обстоятельством.
«Океан чрезвычайно сложен и тонко сбалансирован. Если этот океанический двигатель сломается, то можно ожидать серьезных последствий, включая ускорение темпов изменения климата в сочетании с более экстремальными явлениями в определенных регионах и ускоренное глобальное потепление из-за снижения способности океана действовать в качестве поглотителя углерода», — отметил Гайен.