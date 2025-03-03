Сергей Шелест рассказал о подготовке к озеленению Омска этой весной

Сегодня, 3 марта, мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что в середине апреля в город будет доставлена партия саженцев, которые озеленители высадят на улицах города во время весенних субботников.
Предприниматель из Тамбова ИП Юдина выиграл торги на поставку крупномерных саженцев. Контракт заключили на общую сумму порядка 2 миллионов рублей.
Озеленители тщательно осмотрят каждое дерево. Согласно условиям контракта, подрядчик доставит 540 деревьев различных пород.
Большую часть закупаемых деревьев составляют сосны. Всего на улицах Омска этой весной появятся 107 хвойных деревьев. Помимо этого, сотрудники УДХБ также высадят березу бородавчатую, тополь серебристый и несколько видов ясеня. В ассортименте закупки имеются также такие деревья, как липа мелколистная, ива ломкая, клен остролистный, лиственница сибирская, туя западная, боярышник Арнольда, яблоня ягодная и ель канадская.
Кроме того, в город также доставят 6700 штук рассады травянистых многолетников на общую сумму около 1,6 миллионов рублей. Цветы планируют высадить на ландшафтных клумбах на площади Бударина, в сквере имени Казанника и на улице Березовой.