Сергей Шелест рассказал о подготовке к озеленению Омска этой весной

Большую часть закупаемых деревьев составляют сосны. Всего на улицах Омска этой весной появятся 107 хвойных деревьев. Помимо этого, сотрудники УДХБ также высадят березу бородавчатую, тополь серебристый и несколько видов ясеня. В ассортименте закупки имеются также такие деревья, как липа мелколистная, ива ломкая, клен остролистный, лиственница сибирская, туя западная, боярышник Арнольда, яблоня ягодная и ель канадская.