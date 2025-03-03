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13-летняя фигуристка из Россоши выиграла Гран-при России по фигурному катанию

В Калуге завершился Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров.

Победительницей соревнований стала юная спортсменка из Россоши Лена Костылева, ее тренером является Евгений Плющенко.

В произвольной программе Лена выполнила два тройных акселя и три четверных прыжка. Она получила от жюри 230,34 балла и опередила ближайшую соперницу Алису Двоеглазову более чем на балл. Ранее такой сложный номер могла исполнить только Александра Трусова, серебряный призер Олимпиады 2022 года.

Мать спортсменки Ирина Костылева сообщила, что следующим соревнованием для Лены станет Кубок Первого канала в Челябинске 15—16 марта.