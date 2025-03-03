13-летняя фигуристка из Россоши выиграла Гран-при России по фигурному катанию

В произвольной программе Лена выполнила два тройных акселя и три четверных прыжка. Она получила от жюри 230,34 балла и опередила ближайшую соперницу Алису Двоеглазову более чем на балл. Ранее такой сложный номер могла исполнить только Александра Трусова, серебряный призер Олимпиады 2022 года.