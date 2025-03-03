Календарь питания в Великий пост

3 марта у православных верующих начался Великий пост. Он предшествует Пасхе и продлится семь недель — до 19 апреля.

Пост — это особый период для того, чтобы очистить тело и душу. В это время, согласно церковным канонам, положено соблюдать строгую диету. У каждого дня Великого поста свои правила: в первый и последний день принимать пищу не рекомендуется вовсе.