В Цимлянске Ростовской области завершили аварийный ремонт водовода

Напомним, утром 3 марта в Цимлянске произошел порыв центрального водовода. После этого без стабильной подачи ресурса временно остались около 13 тысяч местных жителей, а также больница, четыре школы и семь детских садов. Известно, что ситуацию взяли на контроль в прокуратуре.