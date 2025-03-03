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В Цимлянске Ростовской области завершили аварийный ремонт водовода

Порыв на водоводе Цимлянске ликвидировали, ведется опрессовка.

Источник: Комсомольская правда

В Цимлянске Ростовской области завершили аварийные работы на месте порыва водовода, из-за которого 3 марта была ограничена подача ресурса в дома и социальные объекты. Об этом информирует филиал ГУП РО «УРСВ».

— Аварийно-ремонтные работы в районе улицы Краснознаменной завершили в 11:34. Сейчас ведется опрессовка водовода, — сообщают местным жителям.

Напомним, утром 3 марта в Цимлянске произошел порыв центрального водовода. После этого без стабильной подачи ресурса временно остались около 13 тысяч местных жителей, а также больница, четыре школы и семь детских садов. Известно, что ситуацию взяли на контроль в прокуратуре.