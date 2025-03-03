Прокуратура обезопасила от весеннего подтопления часть участков в Омском поселке

Ведомство внесло представление главе Омского сельского поселения. В результате этого было закуплено и установлено специальное устройство, которое ограничивает сброс воды из резервуаров станции. Помимо этого, также были прокопаны канавы, благодаря которым часть талых и сточных вод отводится в поля.