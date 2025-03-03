В Омской области прокуратура устранила неконтролируемый сброс воды в поселке Омский, из-за которого подтапливало часть участков в прошлом году. Подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе выездной проверки прокуроры выяснили, что вечной 2024 года по причине неконтролируемого сброса воды с водонасосной станции подтопило несколько участков на 16 улицах в поселке Омский.
Ведомство внесло представление главе Омского сельского поселения. В результате этого было закуплено и установлено специальное устройство, которое ограничивает сброс воды из резервуаров станции. Помимо этого, также были прокопаны канавы, благодаря которым часть талых и сточных вод отводится в поля.
Ранее «КП Омск» сообщала, что жители зон подтопления в Омской области будут эвакуироваться заблаговременно.