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Прокуратура обезопасила от весеннего подтопления часть участков в Омском поселке

Весной прошлого года в населенном пункте затопило 16 участков.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области прокуратура устранила неконтролируемый сброс воды в поселке Омский, из-за которого подтапливало часть участков в прошлом году. Подробности рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе выездной проверки прокуроры выяснили, что вечной 2024 года по причине неконтролируемого сброса воды с водонасосной станции подтопило несколько участков на 16 улицах в поселке Омский.

Ведомство внесло представление главе Омского сельского поселения. В результате этого было закуплено и установлено специальное устройство, которое ограничивает сброс воды из резервуаров станции. Помимо этого, также были прокопаны канавы, благодаря которым часть талых и сточных вод отводится в поля.

Ранее «КП Омск» сообщала, что жители зон подтопления в Омской области будут эвакуироваться заблаговременно.

Прокуратура