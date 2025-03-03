В Башкирии число зараженных коронавирусом выросло на 32 человека

В Башкирии выросло число зараженных коронавирусом. За сутки у еще 32 человек был диагностирован ковид. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин.
Показатель выздоровления вырос также на 32 случая. Всего инфекцию побороли за годы пандемии более 426 тысяч человек.
По информации минздрава, в инфекционных госпиталях свободный коечный фонд составляет 20%.
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