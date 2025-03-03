В Самаре сирены включат для проверки системы оповещения 5 марта

В среду, 5 марта 2025 года, во всех регионах России, в том числе в Самарской области, проверят работоспособность систем оповещения. Поэтому зазвучат электросирены и громкоговорители. Жителей предупредили о плановой проверке и попросили не волноваться. Об этом сообщили в МЧС России.
«В эфире общероссийских теле- и радиоканалов будет включен сигнал “Внимание всем!”. Призываем сохранять спокойствие», — рассказали в пресс-службе.
Плановые проверки систем оповещения проводятся два раза в год. Они нужны, чтобы своевременно довести предупреждающий сигнал до жителей при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Напомним, 27 февраля у здания самарского правительства взорвали гранату, СК завел уголовное дело из-за акта терроризма. К нему оказались причастны отец и сын.