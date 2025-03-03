Градоначальник о реконструкции Чеховского рынка: «Собственник планирует приступать к работам»

Проект Чеховского рынка в Казани получит разрешение на проведение реконструкции в ближайшее время. Об этом на деловом понедельнике, говоря о перспективах развития на текущий год, сказал глава районной администрации Альберт Салихов.
Просятся с утверждением проекта владельцы Чеховского рынка, они уже готовы показать окончательный вариант эскизного проекта и выйти на разрешение строительства. Собственник планирует приступать к работам на данном объекте.
Проект реконструкции мэру города в прошлом году представил архитектор Олег Маклаков. Он рассказал, что пространство Чеховского рынка будет делиться на несколько частей: основное здание, торговые ряды и многофункциональный двор с галереями. Главный шатер планируется восстановить, внутри будет вестись торговля. Позади сформируют новые пространства — двухэтажные торговые ряды.
Как добавил Альберт Салихов, на сегодня в стадии разработки также находится проект реконструкции Приволжского рынка.
Диляра Гафурова.