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Градоначальник о реконструкции Чеховского рынка: «Собственник планирует приступать к работам»

В ближайшее время проект получит разрешение на проведение строительных работ.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Проект Чеховского рынка в Казани получит разрешение на проведение реконструкции в ближайшее время. Об этом на деловом понедельнике, говоря о перспективах развития на текущий год, сказал глава районной администрации Альберт Салихов.

Просятся с утверждением проекта владельцы Чеховского рынка, они уже готовы показать окончательный вариант эскизного проекта и выйти на разрешение строительства. Собственник планирует приступать к работам на данном объекте.

отметил Ильсур Метшин
мэр Казани

Проект реконструкции мэру города в прошлом году представил архитектор Олег Маклаков. Он рассказал, что пространство Чеховского рынка будет делиться на несколько частей: основное здание, торговые ряды и многофункциональный двор с галереями. Главный шатер планируется восстановить, внутри будет вестись торговля. Позади сформируют новые пространства — двухэтажные торговые ряды.

Как добавил Альберт Салихов, на сегодня в стадии разработки также находится проект реконструкции Приволжского рынка.

Диляра Гафурова.