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Футболист ФК «Ростов» Роналдо получил травму во время игры с «Динамо»

Игрок ФК «Ростов» пострадал во время матча против московского «Динамо».

Источник: Комсомольская правда

Футболист ФК «Ростова» Сезар Соарес дос Сантос Роналдо получил травму во время матча против московского «Динамо». Напомним, игра состоялась вчера, 2 марта, в донской столице.

На 73-й минуте форвард столкнулся с защитником другой команды. В итоге спортсменам потребовалась помощь. Роналдо после случившегося ушел с поля.

Добавим, 2 марта команды ФК «Ростов» и «Динамо» сразились в 19-м туре Российской Премьер-Лиги. Эта встреча завершилась со счетом 1:1. Среди хозяев голом отличился Мохаммад Мохеби, у гостей забил Даниил Фомин.