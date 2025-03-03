Футболист ФК «Ростов» Роналдо получил травму во время игры с «Динамо»

Футболист ФК «Ростова» Сезар Соарес дос Сантос Роналдо получил травму во время матча против московского «Динамо». Напомним, игра состоялась вчера, 2 марта, в донской столице.
На 73-й минуте форвард столкнулся с защитником другой команды. В итоге спортсменам потребовалась помощь. Роналдо после случившегося ушел с поля.
Добавим, 2 марта команды ФК «Ростов» и «Динамо» сразились в 19-м туре Российской Премьер-Лиги. Эта встреча завершилась со счетом 1:1. Среди хозяев голом отличился Мохаммад Мохеби, у гостей забил Даниил Фомин.