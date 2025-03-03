«Получают по 35 — 40 тысяч». Лукашенко возмутился зарплатами некоторых тренеров в разы выше, чем у президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился, что ряд белорусских тренеров получает три — четыре зарплаты президента, сообщает БелТА.
В частности, белорусский лидер анонсировал «приличные изменения», относительно финансовых вопросов в спорте. И сказал предупредить об этом всех, отмечая, что будут жесткие требования по зарплате, налогам и т.д.
— Это же не дело, что мы за бюджет всех содержим. И уж и жаба, и еж — все за бюджет, — прокомментировал глава Беларуси.
Также Лукашенко сказал, что в спорах по зарплате, следует обратить внимание на то, что у некоторых тренеров в Беларуси заплаты выше в разы, чем у главы государства.
— Некоторые у нас тренеры, которые в плей-офф не попали в отдельных видах спорта, они получают три зарплаты президента. По 35 — 40 тысяч (белорусских рублей. — Ред.). Поэтому все надо приводить в соответствие, — констатировал президент.
Еще Лукашенко заявил, что надо уметь прощать нарушивших закон, если это возможно.