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«Получают по 35 — 40 тысяч». Лукашенко возмутился зарплатами некоторых тренеров в разы выше, чем у президента

Лукашенко возмутился, что ряд тренеров получает три — четыре зарплаты президента.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился, что ряд белорусских тренеров получает три — четыре зарплаты президента, сообщает БелТА.

В частности, белорусский лидер анонсировал «приличные изменения», относительно финансовых вопросов в спорте. И сказал предупредить об этом всех, отмечая, что будут жесткие требования по зарплате, налогам и т.д.

— Это же не дело, что мы за бюджет всех содержим. И уж и жаба, и еж — все за бюджет, — прокомментировал глава Беларуси.

Также Лукашенко сказал, что в спорах по зарплате, следует обратить внимание на то, что у некоторых тренеров в Беларуси заплаты выше в разы, чем у главы государства.

— Некоторые у нас тренеры, которые в плей-офф не попали в отдельных видах спорта, они получают три зарплаты президента. По 35 — 40 тысяч (белорусских рублей. — Ред.). Поэтому все надо приводить в соответствие, — констатировал президент.

Еще Лукашенко заявил, что надо уметь прощать нарушивших закон, если это возможно.