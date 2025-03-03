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Центр Новосибирска освободят от мешающих пешеходам полусфер

Каменные объекты остались на перекрёстке Ленина с Советской после новогоднего перекрытия.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В мэрии Новосибирска отреагировали на жалобы горожан по повожу каменных полусфер на перекрёстке улиц Ленина и Советской. Об этом в понедельник, 3 марта сообщает портал «Новосибирские новости».

Напомним, каменные полусферы были установлены в центре города перед Новым годом в рамках пешеходизации участка улицы Ленина на три месяца. В начале февраля ограничения на проезд машин по этому участку были сняты, однако убрать мешающие пешеходам препятствия забыли.

После того, как было подано несколько жалоб, городской департамент транспорта мэрии поручил Центру организации дорожного движение вывезти полусферы с перекрёстка.

Сделать это сотрудники ГЦОДД должны уже завтра, 4 марта. Об этом сообщил руководить муниципального учреждения Айрот Салахов.

ЖКХ