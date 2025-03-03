Центр Новосибирска освободят от мешающих пешеходам полусфер

Напомним, каменные полусферы были установлены в центре города перед Новым годом в рамках пешеходизации участка улицы Ленина на три месяца. В начале февраля ограничения на проезд машин по этому участку были сняты, однако убрать мешающие пешеходам препятствия забыли.