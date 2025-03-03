В Самаре без отопления остались 9800 человек

На место оперативно прибыли сотрудники профильных организаций. На время проведения работ без отопления временно останутся 9800 человек, в числе которых 875 детей и 57 маломобильных граждан. Вернуть тепло планируют в полночь. Сотрудники ведомства взяли ситуацию на контроль.