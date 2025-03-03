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В Самаре без отопления остались 9800 человек

В Самаре временно отключили теплоснабжение.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре сообщили об утечке трубопровода теплоснабжения. Сразу в 95 многоквартирных домах временно отключено отопление, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

— Сообщение о происшествии поступило в 11:55 в понедельник, 3 марта. В Ленинском районе произошла утечка трубопровода на Волжском проспекте, 10, — указано в сообщении.

На место оперативно прибыли сотрудники профильных организаций. На время проведения работ без отопления временно останутся 9800 человек, в числе которых 875 детей и 57 маломобильных граждан. Вернуть тепло планируют в полночь. Сотрудники ведомства взяли ситуацию на контроль.

ЖКХ