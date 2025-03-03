Лукашенко заявил, что никаких кланов в системе здравоохранения не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никаких кланов в здравоохранении не будет и быть не должно, передает БелТА.
Об этом белорусский лидер вновь заявил, назначенному министру здравоохранения Александру Ходжаеву. Напомним, что еще год назад, назначая нового министра здравоохранения, белорусский лидер потребовал покончить с кланами в Минздраве.
Сейчас Лукашенко снова напомнил о недопустимости клановости.
— Не будет никаких там кланов в здравоохранении. Не будет, — подчеркнул он.
Главе Минздрава белорусский лидер сказать действовать. И предупредил, что если тот станет «медленно разворачиваться», то тогда его будут топтать и вытирать ноги. Также президент сказал, что в этом случае Ходжаеву не помогут ни президент, ни новый вице-премьер Владимир Караник, ранее возглавлявший Минздрав.
— Ни он, ни я вам не поможем и помогать не будем, если вы не сможете защитить себя и своих непосредственных подчиненных, — констатировал президент.
А резюмируя, сказал министру здравоохранения действовать, напомнив, что он назначен президентом и никто не имеет права в него бросать камни.
Кроме того, Лукашенко возмутился зарплатами некоторых тренеров в разы выше, чем у президента: «Получают по 35 — 40 тысяч».