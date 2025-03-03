Лукашенко заявил, что никаких кланов в системе здравоохранения не будет

Главе Минздрава белорусский лидер сказать действовать. И предупредил, что если тот станет «медленно разворачиваться», то тогда его будут топтать и вытирать ноги. Также президент сказал, что в этом случае Ходжаеву не помогут ни президент, ни новый вице-премьер Владимир Караник, ранее возглавлявший Минздрав.