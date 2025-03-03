Христофор Ермашов покинул пост первого заместителя главы администрации Таганрога

Напомним, Христофор Ермашов был первым заместителем главы администрации Таганрога с ноября 2024 года. Кроме этого, специалист многим запомнился как директор департамента транспорта Ростова-на-Дону, этот пост он занимал с февраля 2019 по декабрь 2021 года.