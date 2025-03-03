Христофор Ермашов покинул пост первого заместителя главы администрации Таганрога

В Таганроге пост первого заместителя главы администрации города покинул Христофор Ермашов. Эту информацию 3 марта сообщил источник, знакомый с ситуацией. Также отставку подтвердили в пресс-службе таганрогской мэрии.
Предварительно, чиновник уволился по собственному желанию. Управленец уже отработал свой последний день в должности.
Напомним, Христофор Ермашов был первым заместителем главы администрации Таганрога с ноября 2024 года. Кроме этого, специалист многим запомнился как директор департамента транспорта Ростова-на-Дону, этот пост он занимал с февраля 2019 по декабрь 2021 года.
Христофор Ермашов имеет высшее образование. Окончил с отличием Ростовскую государственную экономическую академию. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.