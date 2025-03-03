В Калининграде из-за ветра не работают аттракционы в парках

В Калининграде из-за усиления ветра не стали запускать качели и карусели. Об этом «Клопс» рассказали в администрации двух парков.
В ЦПКиО аттракционы не будут работать в ближайшие три дня. В парке «Юность» сообщили, что ограничат работу в понедельник, 3 марта. Дальше — как получится.
Приостановлена работа колеса обозрения «Глаз Балтики» в Зеленоградске. Гурьевские «Парк света» и «Парк сенситивного развития» собираются закрыть для посещений с завтрашнего дня. По прогнозу, самые мощные порывы западного ветра ожидаются во вторник, 4 марта.
В Калининграде ко вторнику порывы ветра будут достигать 23 м/с.