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В Калининграде из-за ветра не работают аттракционы в парках

Не вращается и «Глаз Балтики» в Зеленоградске.

Сейчас в Ричмонде: -4° 2 м/с 74% 764 мм рт. ст. +2°

В Калининграде из-за усиления ветра не стали запускать качели и карусели. Об этом «Клопс» рассказали в администрации двух парков.

В ЦПКиО аттракционы не будут работать в ближайшие три дня. В парке «Юность» сообщили, что ограничат работу в понедельник, 3 марта. Дальше — как получится.

Приостановлена работа колеса обозрения «Глаз Балтики» в Зеленоградске. Гурьевские «Парк света» и «Парк сенситивного развития» собираются закрыть для посещений с завтрашнего дня. По прогнозу, самые мощные порывы западного ветра ожидаются во вторник, 4 марта.