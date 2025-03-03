Жителям Ленобласти пересмотрят завышенные тарифы на электричество

В Ленинградской области планируют изменить границы диапазонов потребления электроэнергии, которые влияют на льготные тарифы. Корректировка позволит смягчить июльское повышение цен и избежать резкого роста платежей для жителей региона, сообщает online47.ru.
Предположительно в отопительный сезон порог соцтарифа увеличат до 2700 кВтч вместо ранее заявленных 2300 кВтч. Дачные кооперативы (ДНТ и СНТ) приравняют к индивидуальному жилищному строительству (ИЖС), и их жители будут получать одни и те же льготы.
Напомним, в январе жители частных домов 47-го региона получили платёжки, в которых людей предупредили: с июля за перерасход энергии свыше социальной нормы придется платить по новым ценам. Губернатор Александр Дрозденко лично взял ситуацию под контроль и поручил пересмотреть тарифы с учетом реальных условий жизни людей. При этом упростится подтверждение права на льготы для домов с электроотоплением — техпаспорт больше не потребуется, будет достаточно уведомления.