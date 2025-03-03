Жителям Ленобласти пересмотрят завышенные тарифы на электричество

Напомним, в январе жители частных домов 47-го региона получили платёжки, в которых людей предупредили: с июля за перерасход энергии свыше социальной нормы придется платить по новым ценам. Губернатор Александр Дрозденко лично взял ситуацию под контроль и поручил пересмотреть тарифы с учетом реальных условий жизни людей. При этом упростится подтверждение права на льготы для домов с электроотоплением — техпаспорт больше не потребуется, будет достаточно уведомления.