Более 850 тысяч тюльпанов вырастили в Иркутске к 8 марта

В этом сезоне выращено 24 сорта тюльпанов, причем 18 из них — посадили впервые. Помимо этого к 8 марта в магазинах появятся альстромерия и нарциссы, а также гиацинты, которые растут в горшках. Отметим, на сегодняшний день срезано более 700 тысяч тюльпанов. Большую часть из них отправят на продажу в крупную сеть супермаркетов.