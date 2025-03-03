Более 850 тысяч тюльпанов вырастили в Иркутске к 8 марта

Наступила весна, а значит, самое время дарить тюльпаны своим любимым! В этом году цветов хватит на всех, ведь Иркутский «Горзеленхоз» установил новый рекорд — специалисты заложили более миллиона луковиц, а позже из них выросли 850 тысяч красивейших бутонов.
— За последние четыре года выпуск тюльпанов увеличили в 17 раз. Это стало возможным благодаря большой системной работе по модернизации предприятия, которую мы начали вести в 2021, — рассказывает мэр Руслан Болотов. — Шаг за шагом наводили порядок — установили 14 новых теплиц с современным оборудованием. Все они оснащены вентиляцией, системой климат-контроля и хорошим освещением.
В этом сезоне выращено 24 сорта тюльпанов, причем 18 из них — посадили впервые. Помимо этого к 8 марта в магазинах появятся альстромерия и нарциссы, а также гиацинты, которые растут в горшках. Отметим, на сегодняшний день срезано более 700 тысяч тюльпанов. Большую часть из них отправят на продажу в крупную сеть супермаркетов.
В ближайшее время специалистам предстоит высадить однолетнюю цветочную рассаду для городских клумб. Когда на улице потеплеет, Иркутск украсят петунии, бегония, бархатцы и многие другие цветы.