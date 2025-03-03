Омская таможня отправила в зону СВО конфискованную за нарушение машину

«В 2024 году омские таможенники передали на социальные и военные нужды 13 партий конфискованных товаров на общую сумму более 13 миллионов рублей, среди которых —дроны, металлоискатели, бинокли, аккумуляторы, масксети, монокуляры, коллиматорные прицелы, легковые транспортные средства и перевязочные пакеты», — рассказал начальник Омской таможни Константин Стародубцев.