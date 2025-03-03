Омская таможня отправила в зону СВО конфискованную за нарушение машину

Сотрудники Омской таможни передали в зону проведения специальной военной операции конфискованный автомобиль. Всего в 2024 году они направили военным 13 партий конфискованных товаров. Подробности рассказали в пресс-службе Омской таможни.
Машину задержали за нарушение таможенного законодательства. Автомобиль не вывезли вовремя с территории Евразийского экономического союза.
По этой причине было заведено административное дело. По решению суда машину конфисковали и передали в собственность государства.
Сотрудники Омской таможни решили передать конфискованный «Форд Транзит Торнео» военным. Они оформили необходимые документы и отравили машину в зону СВО.
«В 2024 году омские таможенники передали на социальные и военные нужды 13 партий конфискованных товаров на общую сумму более 13 миллионов рублей, среди которых —дроны, металлоискатели, бинокли, аккумуляторы, масксети, монокуляры, коллиматорные прицелы, легковые транспортные средства и перевязочные пакеты», — рассказал начальник Омской таможни Константин Стародубцев.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в январе омичи впервые отправили в зону СВО трактор.