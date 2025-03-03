Лукашенко заявил о нареканиях на систему здравоохранения: «Не тот человек пришел»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о нареканиях на систему здравоохранения, сообщает БелТА.
Так, во время кадровых назначений 3 марта, белорусский лидер озвучил нарекания на Минздрав.
— Что касается здравоохранения, нареканий — куча, — заявил он.
При этом белорусский лидер заметил, что новые нарекания звучат по известным причинам.
— Видите ли, не тот человек пришел. Понимаете, не из той «кодлы», — прокомментировал глава республики.
А также отметил, что новый вице-премьер Владимир Караник, ранее возглавлявший Минздрав, также знает, почему эти нарекания идут. И поэтому он попросил Караника помочь главе Минздрава Александру Ходжаеву в этом разобраться.
Также Александр Лукашенко заявил, что никаких кланов в системе здравоохранения не будет.
Кроме того, белорусский лидер возмутился зарплатами некоторых тренеров в разы выше, чем у президента: «Получают по 35 — 40 тысяч».