В Волгоградской области стартовала услуга «Социальная няня»

Как сообщает Волгоградская областная дума, услуга включает в себя кратковременный присмотр и уход за детьми в возрасте от нуля до трех лет, а также организацию хозяйственно-бытового обслуживания, досуга и соблюдения режима дня и личной гигиены детей в домашних условиях. Услуги будут предоставляться бесплатно сотрудниками государственных центров социального обслуживания.
Отметим, что «Социальная няня» является одним из 50 мероприятий региональной программы повышения рождаемости, разработанной по поручению губернатора Андрея Бочарова. В числе новых мер поддержки материнства и детства — выплаты в размере 100 тыс. рублей для студенток очной формы обучения средних специальных и высших учебных заведений при постановке на учет по беременности, а также 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующего ребенка в семьях, где родители не старше 35 лет.
Программа включает создание служб подготовки и патронажа в женских консультациях для семей, ожидающих детей, расширение пунктов проката необходимых вещей для новорожденных, улучшение качества медицинских услуг для женщин, развитие центров мужского здоровья. Общая стоимость программы на ближайшие 3 года составляет около 8,5 млрд рублей.