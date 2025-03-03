В Волгоградской области стартовала услуга «Социальная няня»

Отметим, что «Социальная няня» является одним из 50 мероприятий региональной программы повышения рождаемости, разработанной по поручению губернатора Андрея Бочарова. В числе новых мер поддержки материнства и детства — выплаты в размере 100 тыс. рублей для студенток очной формы обучения средних специальных и высших учебных заведений при постановке на учет по беременности, а также 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующего ребенка в семьях, где родители не старше 35 лет.