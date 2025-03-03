В Омской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

Оперштаб противодействию распространению коронавирусной инфекции решил, что режим повышенной готовности в Омской области стоит продлить. Виной всему скачок количества людей, заразившихся COVID-19.
В документе говорится, что в регионе пока запрещено проведение деловых, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Исключение составляют мероприятия, организованные властью, спортивные мероприятия, а также мероприятия, организованные субъектами малого и среднего предпринимательства. Режим повышенной готовности продлен до 27 апреля 2025 года.
Ранее мы сообщали, что по-прежнему некоторые школьные классы и группы в детских садах остаются закрытыми на карантин. Основными причинами респираторных заболеваний остаются вирусы гриппа А и В, а также риновирусы, сезонные коронавирусы, COVID-19 (SARS-CoV-2) и другие.