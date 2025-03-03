В Омской области продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19

Ранее мы сообщали, что по-прежнему некоторые школьные классы и группы в детских садах остаются закрытыми на карантин. Основными причинами респираторных заболеваний остаются вирусы гриппа А и В, а также риновирусы, сезонные коронавирусы, COVID-19 (SARS-CoV-2) и другие.