Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дни Крыма впервые пройдут в Нижнем Новгороде в марте

Дни Крыма впервые состоятся в Нижнем Новгороде в рамках выставки «Интурмаркет-2025», которая пройдет с 13 по 15 марта.

Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма Республики Крым.

На выставке будет представлен крымский стенд, который презентует туристский потенциал региона. На презентационном мероприятии «С любовью из Крыма» жителям Нижнего Новгорода представят туристические маршруты, крымскую кухню, изделия местных производителей и т. д.

Кроме того, на выставке «Интурмаркет» можно будет увидеть 20 лучших фоторабот конкурса «Крым в моем сердце». В течение текущего года Дни Крыма планируется провести и в других регионах.

Напомним, художники из 9 стран мира представят работы на нижегородском фестивале Intervals.

туризм и отдых