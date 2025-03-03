Дни Крыма впервые пройдут в Нижнем Новгороде в марте

Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма Республики Крым.
На выставке будет представлен крымский стенд, который презентует туристский потенциал региона. На презентационном мероприятии «С любовью из Крыма» жителям Нижнего Новгорода представят туристические маршруты, крымскую кухню, изделия местных производителей
Кроме того, на выставке «Интурмаркет» можно будет увидеть 20 лучших фоторабот конкурса «Крым в моем сердце». В течение текущего года Дни Крыма планируется провести и в других регионах.
Напомним, художники из 9 стран мира представят работы на нижегородском фестивале Intervals.