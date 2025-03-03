Жителям Башкирии пояснили, почему в марте не будет дополнительного выходного в честь Международного женского дня

Для тех, кто будет работать 8 марта (по графику, вахте или другим причинам), предусмотрена оплата труда в двойном размере. Если сотрудник привлекается к работе в этот день, когда для него он является выходным, необходимо его письменное согласие (за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом). Оплата тоже производится в двойном размере или предоставляется отгул.