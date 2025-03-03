Жителям Башкирии пояснили, почему в марте не будет дополнительного выходного в честь Международного женского дня

Государственная инспекция труда Башкирии напомнила, что в этом году Международный женский день, который выпадает на субботу не станет поводом для дополнительного выходного. Вместо этого, согласно постановлению федерального правительства, жители республики отдохнут в пятницу 13 июня.
Понедельник, 10 марта, станет обычным рабочим днем. Однако в пятницу, 7 марта, график сократится на один час.
Согласно законодательству, если 8 марта попадает в период ежегодного отпуска сотрудника, этот день в него не включается, и отдых автоматически продлевается на сутки.
Для тех, кто будет работать 8 марта (по графику, вахте или другим причинам), предусмотрена оплата труда в двойном размере. Если сотрудник привлекается к работе в этот день, когда для него он является выходным, необходимо его письменное согласие (за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом). Оплата тоже производится в двойном размере или предоставляется отгул.
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