В Пермском крае из-за ОРВИ и гриппа отправили на карантин 173 класса в 58 школах

В Пермском крае с начала года продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщило результаты мониторинга с 24 февраля по 2 марта. Показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей вырос на 15,6.
Рост заболеваемости стал причиной приостановления образовательной деятельности в 157 группах 91 детсада, в 173 классах 58 школ, в 28 группах девяти средних профессиональных организациях Прикамья.
Всего на территории региона на прошлой неделе зарегистрировали 21 270 случаев ОРВИ и гриппа, неделей ранее — 18 406 случаев. Эпидемический порог в Пермском крае не превышен.
Среди пермяков увеличивается доля заразившихся вирусом гриппа с преобладанием типа A (H1N1). Среди вирусов негриппозного типа преобладают риновирусы и сезонные коронавирусы.
За прошедшую недель, с 17 по 23 февраля, Пермском крае незначительно снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Из-за новых случаев заболевания приостановили обучение в 168 группах 96 дошкольных образовательных организаций, 134 классах 50 школ, 25 группах восьми средних профессиональных организаций региона.
Краевой Роспотребнадзор сообщил, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ соответствует уровню предыдущей недели. Ведомство зарегистрировало 18 406 случаев заболевания, неделей ранее — 18 878 случаев. Эпидемический порог в Прикамье не превышен.
Среди больных с симптомами ОРВИ циркулируют возбудители негриппозных типов, включая сезонные коронавирусы и риновирусы.