В Пермском крае из-за ОРВИ и гриппа отправили на карантин 173 класса в 58 школах

В Пермском крае с начала года продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщило результаты мониторинга с 24 февраля по 2 марта. Показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей вырос на 15,6.