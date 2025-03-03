«На всех вас получены заключения». Лукашенко рассказал, как проверяли новых членов правительства перед назначением

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, принимая кадровые решения, что новых членов правительства перед назначением серьезно проверяли, сообщил телеканал «Первый информационный».
Как отметил глава государства, нынешний состав правительства можно назвать «новым старым», так как многие были назначены и работали до выборов. При этом белорусский лидер отметил, что членов правительства перепроверяли, и что кандидатуры подверглись «серьезнейшему анализу».
— Откровенно скажу, мы консультировались с людьми, которые с вами жили, живут, которые вас знают по жизни, соответствующие органы, которые обязаны знать о вас все необходимое профессионально, — перечислил он.
При этом президент добавил, что все новые члены правительства перед назначением получили хорошие характеристики.
— На вас всех получены заключения положительные, — констатировал президент.
Также Александр Лукашенко заявил о нареканиях на систему здравоохранения: «Не тот человек пришел».
Еще белорусский лидер сказал, что никаких кланов в системе здравоохранения не будет.
Кроме того, глава Беларуси возмутился зарплатами некоторых тренеров в разы выше, чем у президента: «Получают по 35 — 40 тысяч».