Екатеринбург остался без арт-фестиваля в честь кыштымского карлика Алешеньки

Мероприятие «Алешенька Fest» в Екатеринбурге перенесен на неопределенный срок. Арт-фестиваль в память о кыштымском гуманоиде Алешеньке проводили в уральской столице уже девять раз. Однако, в этом году, организаторы оставили свердловчан без мероприятия об инопланетных мифах. Напомним, что загадочной истории из Кыштыма о гуманоиде Алешеньке уже 28 лет.
— В виду необычного времени фестиваль временно откладывается на неопределенный срок. В том числе и финансовых сложностей, — написали в соцсетях организаторы «Алешенька Fest».
История пришельца Алешеньки до сих пор будоражит умы уфологов и исследователей. Организаторы мероприятия в уральской столице ранее анонсировали приезд бывшего следователя Кыштымского РОВД Владимира Бендлина. Владимир Бендлин в 1996 году занимался расследованием дела о пришельце Алешеньке. Он вместе с местными милиционерами вел съемку и даже относил тело Алешеньки медикам.