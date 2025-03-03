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Екатеринбург остался без арт-фестиваля в честь кыштымского карлика Алешеньки

В Екатеринбурге сорвался фестиваль памяти кыштымского карлика Алешеньки.

Источник: Комсомольская правда

Мероприятие «Алешенька Fest» в Екатеринбурге перенесен на неопределенный срок. Арт-фестиваль в память о кыштымском гуманоиде Алешеньке проводили в уральской столице уже девять раз. Однако, в этом году, организаторы оставили свердловчан без мероприятия об инопланетных мифах. Напомним, что загадочной истории из Кыштыма о гуманоиде Алешеньке уже 28 лет.

— В виду необычного времени фестиваль временно откладывается на неопределенный срок. В том числе и финансовых сложностей, — написали в соцсетях организаторы «Алешенька Fest».

История пришельца Алешеньки до сих пор будоражит умы уфологов и исследователей. Организаторы мероприятия в уральской столице ранее анонсировали приезд бывшего следователя Кыштымского РОВД Владимира Бендлина. Владимир Бендлин в 1996 году занимался расследованием дела о пришельце Алешеньке. Он вместе с местными милиционерами вел съемку и даже относил тело Алешеньки медикам.