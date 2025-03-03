Екатеринбург остался без арт-фестиваля в честь кыштымского карлика Алешеньки

Мероприятие «Алешенька Fest» в Екатеринбурге перенесен на неопределенный срок. Арт-фестиваль в память о кыштымском гуманоиде Алешеньке проводили в уральской столице уже девять раз. Однако, в этом году, организаторы оставили свердловчан без мероприятия об инопланетных мифах. Напомним, что загадочной истории из Кыштыма о гуманоиде Алешеньке уже 28 лет.