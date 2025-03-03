Китайская компания возобновляет судозаходы в Калининградскую область

Ежемесячный сервис станет начинаться в Балтийске. Оттуда судно будет отправляться на дозагрузку в Санкт-Петербург и далее следовать с остановками в египетской Александрии и китайских портах Циндао, Шанхай, Нингбо и Наньша. На маршруте работает контейнеровоз Siplk Spirit вместимостью 1768 TEU. В первый рейс он выйдет из Циндау 8 марта.