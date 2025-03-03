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Китайская компания возобновляет судозаходы в Калининградскую область

В первый рейс контейнеровоз Silk Spirit выйдет 8 марта.

Источник: Клопс

Китайская компания OVP Shipping спустя год возобновляет регулярные судозаходы в Калининградскую область. Контейнерный сервис соединяет регион с Санкт-Петербургом, Египтом и КНР. Об этом сообщает портал InfraNews со ссылкой на гендиректора C-Shipping Алексея Гагаринова (агент морской линии китайского перевозчика в Северной столице).

Ежемесячный сервис станет начинаться в Балтийске. Оттуда судно будет отправляться на дозагрузку в Санкт-Петербург и далее следовать с остановками в египетской Александрии и китайских портах Циндао, Шанхай, Нингбо и Наньша. На маршруте работает контейнеровоз Siplk Spirit вместимостью 1768 TEU. В первый рейс он выйдет из Циндау 8 марта.

По словам Гагаринова, регулярные судозаходы в Калининградскую область приостановили в начале 2024 года из-за недостаточного объёма грузовой базы и «жёсткой конкуренции морских линий за клиента». В этот период компания пользовалась услугами каботажных перевозок между регионом и Санкт-Петербургом.

«Сейчас мы фиксируем рост запросов на перевозку грузов на этом направлении. В частности, общий рост контейнерооборота портов Калининградской области составил по итогам 2024 года 67% и достиг 253 тысяч TEU», — добавил Гагаринов. Он уточнил, что сейчас сервис компании ориентирован исключительно на импортные и экспортные грузы.

Китайская OVP Shipping занимается контейнерными морскими перевозками с 2022 года. Сегодня сервисы компании соединяют порты Северо-Запада России со странами Азии и Ближнего Востока. Суммарный флот составляет девять судов общей вместимостью 20 560 TEU.