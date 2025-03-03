Глава Координационного центра доменов .RU/.РФ Воробьев напомнил о задачах сети

Более того, мы стали первыми (если не учитывать Китай, где заблокированы практически все западные платформы), кто вынужден был блокировать доступ к ресурсам интернет-гигантов, но не последними в череде такого рода конфликтов. Причина здесь в том, что эти корпорации выросли фактически до размеров государств и начинают понемногу отвоевывать себе место на международной арене, «пробуя на зуб» национальное законодательство. И это еще один важный тренд в развитии интернета и его регулировании во всем мире на ближайшие десятилетия.