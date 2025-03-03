В Калининграде переименовали остановку в Московском районе — «Озеро Инженерное». Об этом «Клопс» сообщили в администрации города. Теперь пункт посадки и высадки носит название «Пруд Мельничный». Здесь останавливаются автобусы № 28, 44 и маршрутка 64. Новое название уже указано на специальной информационной табличке, размещённой на павильоне. В Калининграде устанавливают электронные информационные табло со временем реального прибытия транспорта. Пассажиры могут отслеживать движение нужного маршрута через телефон.