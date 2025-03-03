Москва возглавила рейтинг мегаполисов с шаговой доступностью услуг

«Недавно журнал The Economist, опираясь на исследование пешеходной доступности в 10 тыс. городах разных стран мира, составил рейтинг из 50 самых удобных для пешеходов городов. Опираясь на это исследование, команда экспертов факультета городского и регионального развития национального исследовательского университета ВШЭ сопоставила города с численностью порядка 10 млн человек и более и сравнила релевантные друг другу мегаполисы. Как оказалось, Москва заняла лидирующее место среди этих городов», — сообщают авторы исследования.
Так, москвичам в среднем требуется 9,6 минуты, чтобы пешком дойти до основных объектов повседневного спроса. У жителей Лондона такой маршрут занимает 10,3 минуты, Токио — 12,3 минуты, Нью-Йорка — 20 минут, Стамбула — 30 минут. В районах «15-минутной» доступности в Москве проживает 85,8% жителей города.
«Высокие позиции Москвы вполне закономерны: это следствие “социальной ответственности” города. Строительство новых жилых районов в обязательном порядке сопровождается созданием досуговой и социальной инфраструктуры. Это отличительная особенность российской градостроительной школы и позитивное наследие советских требований», — заявил декан факультета городского и регионального развития ВШЭ Евгений Михайленко, чьи слова приводятся в сообщении.
Исследование показало, что высокому месту помогло развитие транспортной инфраструктуры. С улучшением транспортной доступности в районах наблюдается появление новых объектов интереса (кафе, магазинов
«Не стоит также забывать и еще об одной важной особенности современных крупных городов: развитии сервисов доставки товаров и услуг. Эти новшества сильно расширяют потенциал идеи 15-минутного города. Для тех районов, где нет физической возможности или экономически не выгодно размещать определенные досуговые и социальные объекты, можно активнее развивать сервисы доставки. В итоге это также повышает качество жизни горожан», — отметили в ВШЭ.