Москва возглавила рейтинг мегаполисов с шаговой доступностью услуг

«Не стоит также забывать и еще об одной важной особенности современных крупных городов: развитии сервисов доставки товаров и услуг. Эти новшества сильно расширяют потенциал идеи 15-минутного города. Для тех районов, где нет физической возможности или экономически не выгодно размещать определенные досуговые и социальные объекты, можно активнее развивать сервисы доставки. В итоге это также повышает качество жизни горожан», — отметили в ВШЭ.