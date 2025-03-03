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Станислав Гольдфарб получил медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали»

Заседание Общественной палаты было посвящено вопросам празднования 80-летия Победы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Мэр Иркутска Руслан Болотов вручил юбилейные медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали» председателю Общественной палаты, директору Иркутского филиала «Комсомольской правды», профессору Станиславу Гольдфарбу и спортивному журналисту, соавтору и редактору книг об иркутском хоккее и баскетболе Михаилу Климову.

Также на заседании Общественной палаты обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы, вовлечение участников СВО в предпринимательскую деятельность и вопрос о проведении реставрации памятника летчикам Отто Артуровичу Кальвице и Францу Францевичу Леонградту. С предложением обратился авиационный инженер, создатель музея истории аэропорта «Иркутск» Олег Шишмаков.

Станислав Гольдфарб инициативу поддержал, пояснив, что столица Приангарья неразрывно связана с авиацией. В завершении встречи профессор поблагодарил коллег за активное участие в жизни города и пожелал каждому продуктивной работы в текущем году.

Напомним, иркутский «Горзеленхоз» установил новый рекорд — специалисты заложили более миллиона луковиц, а позже из них выросли 850 тысяч красивейших бутонов. В этом сезоне выращено 24 сорта тюльпанов, причем 18 из них посадили впервые. Помимо этого к 8 марта в магазинах появятся альстромерия и нарциссы, а также гиацинты, которые растут в горшках.