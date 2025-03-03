Станислав Гольдфарб получил медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали»

Напомним, иркутский «Горзеленхоз» установил новый рекорд — специалисты заложили более миллиона луковиц, а позже из них выросли 850 тысяч красивейших бутонов. В этом сезоне выращено 24 сорта тюльпанов, причем 18 из них посадили впервые. Помимо этого к 8 марта в магазинах появятся альстромерия и нарциссы, а также гиацинты, которые растут в горшках.