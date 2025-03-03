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Лукашенко сказал министру образования Иванцу провести нормальные вступительные экзамены

Лукашенко сказал министру образования провести нормальные вступительные экзамены.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал министру образования Андрею Иванцу провести нормальные вступительные экзамены, передает БелТА.

В целом, вновь назначенному министру образования белорусский лидер отметил, что система уже начинает к нему привыкать. Он отметил, что в образовании глава ведомства взял курс и знает, что делать. Здесь же Лукашенко обратил внимание, что для министра Иванец весьма молод, добавляя, что на это обращают зачастую внимание и в возглавляемой им сфере. И здесь же белорусский лидер рассказал, что все хотят молодых в правительстве, чтобы было новое поколение, но потом звучат нарекания.

— Ну вот вам молодой, образованный человек, знает жизнь. Прожил нелегкую жизнь. Нет, опять не то. Это же вы знаете, — заметил он.

Резюмируя, Лукашенко сказал новому министру, так как он привык, действовать и не останавливаться. Еще он потребовал, чтобы в школе было хорошо и порядок, а сама школа стала храмом. И также попросил, чтобы вступительные экзамены были нормальными.

— И вступительные экзамены, чтобы они были нормальными и доступными для таких, как мы когда-то с вами были, — прокомментировал лидер президент.

Также Александр Лукашенко рассказал, как проверяли новых членов правительства перед назначением: «На всех вас получены заключения».

Также белорусский лидер заявил о нареканиях на систему здравоохранения: «Не тот человек пришел».