Лукашенко сказал министру образования Иванцу провести нормальные вступительные экзамены

В целом, вновь назначенному министру образования белорусский лидер отметил, что система уже начинает к нему привыкать. Он отметил, что в образовании глава ведомства взял курс и знает, что делать. Здесь же Лукашенко обратил внимание, что для министра Иванец весьма молод, добавляя, что на это обращают зачастую внимание и в возглавляемой им сфере. И здесь же белорусский лидер рассказал, что все хотят молодых в правительстве, чтобы было новое поколение, но потом звучат нарекания.