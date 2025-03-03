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Новосибирцев призвали не пугаться воя сирен

Тест систем оповещения пройдёт 5 марта.

Жителей Новосибирской области предупредили о проверке систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. По данным пресс-службы регионального правительства, в среду 5 марта с 10:40 до 10:50 в области завоют сирены, а теле- и радиопрограммы прервутся на сигнал гражданской обороны.

Как сообщается, тестирование систем плановое, а жителей просят сохранять спокойствие при звуке сирен и не паниковать. Кроме того, новосибирцам рекомендовано в эти 10 минут включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.

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