Новосибирцев призвали не пугаться воя сирен

Жителей Новосибирской области предупредили о проверке систем оповещения о чрезвычайных ситуациях. По данным пресс-службы регионального правительства, в среду 5 марта с 10:40 до 10:50 в области завоют сирены, а теле- и радиопрограммы прервутся на сигнал гражданской обороны.
Как сообщается, тестирование систем плановое, а жителей просят сохранять спокойствие при звуке сирен и не паниковать. Кроме того, новосибирцам рекомендовано в эти 10 минут включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение.