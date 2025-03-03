В Перми возбудили уголовное дело после избиения ребенка отчимом

На следующих кадрах видно, что ребенок пытается попасть в соседний подъезд. ~Догнавшему его отчиму он говорит: «Пожалуйста, не бей», но мужчина все равно хватает мальчика за волосы, пытаясь увести его обратно домой.~ В этот момент к подъезду подходит сосед, который вмешивается в ситуацию. Отчим пытается убедить мужчину, что пасынок лжет про избиения, хотя ребенок в этот момент кричит, что не врет. В итоге у соседа получается завести мальчика в подъезд.