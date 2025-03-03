В Калининградской области до 10 апреля запретили рыбалку на щуку

В Калининградской области начал действовать запрет любительской рыбалки на щуку, который продлится до 10 апреля. Об этом сообщает Западно-Балтийское территориальное управление Росрыболовства.
Ограничения связаны с началом нерестового периода. Увеличилось количество рейдов — инспекторы ловят нарушителей.
За незаконный вылов водных предусмотрен штраф гражданам в размере от 2 до 5 тысяч рублей, юрлицам — от 100 до 200 тысяч рублей. У браконьеров конфискуют и суда, и орудия добычи рыбы.
Платить придется и за выловленную щуку — 1850 рублей за хвост.