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В Калининградской области до 10 апреля запретили рыбалку на щуку

У зубастых идет период нереста.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области начал действовать запрет любительской рыбалки на щуку, который продлится до 10 апреля. Об этом сообщает Западно-Балтийское территориальное управление Росрыболовства.

Ограничения связаны с началом нерестового периода. Увеличилось количество рейдов — инспекторы ловят нарушителей.

За незаконный вылов водных предусмотрен штраф гражданам в размере от 2 до 5 тысяч рублей, юрлицам — от 100 до 200 тысяч рублей. У браконьеров конфискуют и суда, и орудия добычи рыбы.

Платить придется и за выловленную щуку — 1850 рублей за хвост.

флора и фауна