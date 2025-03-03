Многодетные семьи Севастополя смогут вернуть 50% платы за обучение детей

«На заседании правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева в рамках реализации нацпроекта “Семья” принято постановление о компенсации до 50% стоимости обучения для одного из детей многодетных семей при рождении третьего или последующего ребенка», — говорится в сообщении.
Компенсация распространяется на обучение в колледжах, техникумах и вузах. Право на компенсацию возникает с момента рождения в семье третьего ребенка с 1 января 2025 года.
Если ребенок уже обучается на платной основе, компенсация начисляется с 1 января 2025 года или с начала следующего учебного года, отметили в правительстве.
Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в департамент образования Севастополя с заявлением и паспортом.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на 9,14% проиндексируют два вида пособий — выплаты на ребенка и на осуществление ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Такое решение было принято в ходе заседания правительства города.
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