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Многодетные семьи Севастополя смогут вернуть 50% платы за обучение детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе многодетным семьям компенсируют до 50% стоимости обучения одного из детей, сообщает правительство региона.

Источник: РИА "Новости"

«На заседании правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева в рамках реализации нацпроекта “Семья” принято постановление о компенсации до 50% стоимости обучения для одного из детей многодетных семей при рождении третьего или последующего ребенка», — говорится в сообщении.

Компенсация распространяется на обучение в колледжах, техникумах и вузах. Право на компенсацию возникает с момента рождения в семье третьего ребенка с 1 января 2025 года.

Если ребенок уже обучается на платной основе, компенсация начисляется с 1 января 2025 года или с начала следующего учебного года, отметили в правительстве.

Чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в департамент образования Севастополя с заявлением и паспортом.

Ранее сообщалось, что в Севастополе на 9,14% проиндексируют два вида пособий — выплаты на ребенка и на осуществление ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Такое решение было принято в ходе заседания правительства города.

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