В ИТМО создали систему локальной навигации для беспилотников без GPS

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Ученые университета ИТМО создали систему локальной навигации «Восток», которая поможет беспилотникам определять местоположение там, где отсутствует или неустойчиво работает GPS. Разработка позволяет быстрее определять позицию и скорость дрона, сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые факультета безопасности информационных технологий ИТМО разработали отечественную систему локальной навигации “Восток”, которая помогает беспилотникам определять свое местоположение, заходить на посадку и взлетать там, где не работает GPS. В отличие от похожих разработок “Восток” не нуждается в видеокамере, радаре или лидаре для ориентирования, а саму систему можно собрать из недорогих доступных на отечественном рынке компонентов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что разработка ученых точнее и быстрее определяет местоположение дрона. Координаты вычисляются с точностью до четырех миллиметров, а скорость — с точностью до двух сантиметров в секунду. Эти параметры позволяют беспилотнику садиться и взлетать с движущегося транспорта даже в густом тумане.
Как отметили в пресс-службе, при навигации и построении маршрута беспилотники ориентируются на данные спутниковой системы навигации (GPS). Однако GPS ошибается рядом со стенами в плотной городской застройке и недоступна в закрытых помещениях. Для систем локальной навигации разработчики используют разные методы, например, расклеивают по площади посадки QR-коды или используют радиомаяки и ультразвук. Для эффективности первого метода требуется равномерное освещение и большое количество QR-кодов, а второму могут мешать стены и шум лопастей.
«Наш метод основан на классических принципах радионавигации и радиопеленгации и схож с разговором с двумя людьми, которые стоят в одном месте и разговаривают через мегафоны. Хотите услышать одного, встаньте напротив его мегафона, другого — встаньте напротив второго, а если нужно услышать обоих — встаньте посередине. В “Востоке” роль мегафонов выполняют два светодиода, развернутые друг относительно друга под некоторым углом. В каждом модуле по две пары светодиодов. В реальном времени мы видим точное местоположение дрона, а также изменения в высоте и углах наклона бортов», — привели в пресс-службе слова руководителя проекта, аспиранта первого курса факультета безопасности информационных технологий ИТМО Тимофея Мельникова.
Созданная система локальной навигации подойдет для разных задач. На Северном морском пути «Восток» поможет обеспечить автоматическую посадку беспилотного вертолета на палубу движущегося ледокола. Также система автоматизирует маршрут беспилотных карьерных самосвалов, работающих в пыли, и доставку дроном покупок из онлайн-магазинов в окна загородных домов.