В ИТМО создали систему локальной навигации для беспилотников без GPS

«Наш метод основан на классических принципах радионавигации и радиопеленгации и схож с разговором с двумя людьми, которые стоят в одном месте и разговаривают через мегафоны. Хотите услышать одного, встаньте напротив его мегафона, другого — встаньте напротив второго, а если нужно услышать обоих — встаньте посередине. В “Востоке” роль мегафонов выполняют два светодиода, развернутые друг относительно друга под некоторым углом. В каждом модуле по две пары светодиодов. В реальном времени мы видим точное местоположение дрона, а также изменения в высоте и углах наклона бортов», — привели в пресс-службе слова руководителя проекта, аспиранта первого курса факультета безопасности информационных технологий ИТМО Тимофея Мельникова.