Ущерб на 18 млн рублей: семеро уфимцев остались без жилья из-за двух аферистов

Обвиняемые обманом убеждали своих жертв заключить договоры купли-продажи под видом оформления договоров займа под залог принадлежащего им жилья, обещая после погашения долга вернуть права на помещения. В итоге даже после выплаты потерпевшими задолженности и процентов, аферисты не возвращали имущество.