Ущерб на 18 млн рублей: семеро уфимцев остались без жилья из-за двух аферистов

В Уфе за мошенничество с жильем перед судом предстанут двое мужчин. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Согласно версии следствия, в период с 2017 по 2022 год аферисты предлагали гражданам получить займы под залог жилья. Чтобы привлечь потенциальных клиентов, велась активная рекламная кампания. Известно, мошенники арендовали офис в столице Башкирии.
Обвиняемые обманом убеждали своих жертв заключить договоры купли-продажи под видом оформления договоров займа под залог принадлежащего им жилья, обещая после погашения долга вернуть права на помещения. В итоге даже после выплаты потерпевшими задолженности и процентов, аферисты не возвращали имущество.
Всего из-за мошенников пострадали семь граждан, причиненный ущерб оценивается в более чем 18 миллионов рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Материалы направлены в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
— В отношении похищенного недвижимого имущества приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста, — сообщает надзорное ведомство.
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