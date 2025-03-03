Ростовчане вложили по программе долгосрочных сбережений более 1 млрд рублей

Программа долгосрочных сбережений является новым инструментом для накоплений с поддержкой государства. По условиям программы участники делают взносы, а государство дополнительно софинансирует их — до 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет. Программа также дает возможность перевести в неё средства накопительной пенсии и получить налоговый вычет.