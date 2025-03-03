Ростовчане вложили по программе долгосрочных сбережений более 1 млрд рублей

Подведены итоги действия программы долгосрочных сбережений (ПДС), которая стартовала в донском регионе в 2024 году. Как рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, в прошлом году при помощи СберНПФ жителями Ростовской области было заключено более 50 тысяч договоров долгосрочных сбережений. При этом сумма вложений в копилки превысила 1 млрд рублей.
НАША СПРАВКА.
Программа долгосрочных сбережений является новым инструментом для накоплений с поддержкой государства. По условиям программы участники делают взносы, а государство дополнительно софинансирует их — до 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет. Программа также дает возможность перевести в неё средства накопительной пенсии и получить налоговый вычет.
Отмечается, что на эти личные взносы люди могут получить налоговый вычет. Вернуть за прошлый год можно сумму в размере от 52 до 60 тысяч рублей в зависимости от ставки НДФЛ.
Получить вычет можно двумя способами — через подачу декларации 3-НДФЛ или в автоматическом режиме через личный кабинет налогоплательщика.