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В Уфе спроектируют новый квартал в северной части города

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о разработке проекта планировки и межевания территории, ограниченной проектируемой улицей, бульваром Композитора Низамутдинова и бульваром Первостроителей в Калининском районе. Соответствующая документация опубликована на сайте администрации Уфы.

Источник: Башинформ

Согласно постановлению, под проектирование выделен участок ориентировочной площадью 8,36 га городских земель. Данная территория входит к категорию общественно-производственных зон, предполагающих смешанное размещение общественных, коммунально-складских объектов, а также отдельных объектов производственного назначения, обладающих незначительным негативным воздействием на окружающую среду.

В геоморфологическом отношении площадка изысканий относится к правобережью реки Белой. Рельеф ровный, с уклоном на северо-запад, абсолютные отметки поверхности в границах участка изменяются от 125,5 до 133 метров по балтийской системе высот.

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