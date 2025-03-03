В Уфе спроектируют новый квартал в северной части города

Согласно постановлению, под проектирование выделен участок ориентировочной площадью 8,36 га городских земель. Данная территория входит к категорию общественно-производственных зон, предполагающих смешанное размещение общественных, коммунально-складских объектов, а также отдельных объектов производственного назначения, обладающих незначительным негативным воздействием на окружающую среду.
В геоморфологическом отношении площадка изысканий относится к правобережью реки Белой. Рельеф ровный, с уклоном на северо-запад, абсолютные отметки поверхности в границах участка изменяются от 125,5 до 133 метров по балтийской системе высот.